Aydın'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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Aydın'da trafik kazası: 5 yaralı

26.03.2022 00:57
Aydın'da trafik kazası: 5 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında beş kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında beş kişi yaralandı.

Kaza, Girne Mahallesi Malazgirt Meydanı kavşak içerisinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 HT 658 plakalı jip ile 09 ADF 812 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan, E.M., D.G., D.A, K.T. ve G.A.T yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Malazgirt, Efeler, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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