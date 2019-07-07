Son Dakika Haberleri: Aydın'da trafik kazası: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Aydın'da trafik kazası: 6 yaralı

7 dakika önce

Aydın'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Aydın'da trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]
Aydın'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Emin B. yönetimindeki 09 AS 627 plakalı otomobil, Aydın- Muğla kara yolu otogar mevkisinde Abdülkadir U'nun kullandığı 41 HN 039 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ve iki araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:06 Kaynak: AA
Muğla, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kazaya yardım etmek isterken babasının cansız bedeniyle karşılaştı Konya'daki 'Çiftlik Bank'tan geriye tabelası kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'a tebrik telefonu Kütahya'da azot fabrikasında şiddetli patlama meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 22:13:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da trafik kazası: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]