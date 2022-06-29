Aydın'da trafik kazası: 8 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da trafik kazası: 8 yaralı

29.06.2022 09:45
Aydın'da trafik kazası: 8 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsünün bariyere çarpması sonucu 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsünün bariyere çarpması sonucu 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, Aydın- İzmir Otobanı girişinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmaya ait otobüsün şoförünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs HGS bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisi ile otobüste bulunan 8 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Kazada otobüste maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Son dakika haberi | Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Son dakika haberi: Belediye işçisi trafik kazasında hayatını kaybetti Son dakika haberi: Belediye işçisi trafik kazasında hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da trafik kazası: 8 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:25 Güne yatay seyirle başlayan Dolar/TL, 16,67 seviyesinden işlem görüyor
10:09 Ayşegül'e tecavüz etmeye yeltenip öldüren Afgan uyruklu katilden kan donduran sözler: Ayşegül'ü beğendim ve arkadan yaklaşıp boğazını sıktım
10:07 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Yıldız oyuncuyla prensip anlaşması sağlandı
09:54 Asgari ücret ne kadar zamlanacak? Merakla beklenen toplantı bugün, işte masadaki formül ve rakamlar
09:48 3600 ek gösterge, öğrenci affı ve emekli aylığı düzenlemesini içeren torba kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
09:46 Katalogla müşteri bulan fuhuş çetesine baskın: 14 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı
09:46 Eşiyle barışmaya giden koca, çıkan tartışmada hem karısını hem de oğlunu öldürdü
09:45 Erdoğan'ın, Meclis'e yaptığı çağrının ardından 40 bin liralık maaş zammı iptal edildi
09:40 ABD basını "flaş gelişme" olarak duyurdu! Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı muhtıra büyük yankı uyandırdı
09:32 Ukraynalı kadınlar orduya sıra dışı destek! Çıplak fotoğraflarını satarak 800 bin dolar topladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 10:35:51. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da trafik kazası: 8 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement