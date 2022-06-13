Aydın'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

13.06.2022 00:22
Aydın'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Davut Baştekin'in (28) kullandığı 09 ADB 911 plakalı ticari araç, Bozdoğan-Nazilli kara yolunun 10'uncu kilometresinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçtaki Hüseyin Kabaklı'nın (48) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Baştekin Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Aydın'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı Aydın'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı Nazilli de sele teslim oldu Nazilli de sele teslim oldu
Kaynak: AA

Tragger, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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