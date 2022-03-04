Aydın'da trafik kazasında ölen lise öğrencisinin cenazesi defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da trafik kazasında ölen lise öğrencisinin cenazesi defnedildi

04.03.2022 16:26
Aydın'da trafik kazasında ölen lise öğrencisinin cenazesi defnedildi

Aydın'ın Didim ilçesinde dün kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitiren 14 yaşındaki lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde dün kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitiren 14 yaşındaki lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ömer Geyik için Yalıköy Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi olan Geyik'in cenaze törenine ailesi ile okul arkadaşları katıldı.

Oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul eden baba Ramazan Geyik gözyaşlarını tutamadı.

Cenaze, kılınan namazın ardından Yalıköy Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Gözaltına alınan kamyonetin sürücüsü A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

A.G. idaresindeki 45 H 9889 plakalı kamyonet dün Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Geyik'e çarpmış, lise öğrencisi hastanede hayatını kaybetmişti.

YORUMLAR
500
Kamyonetin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti Kamyonetin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti Son dakika haberleri! Kamyonetin çarptığı lise öğrencisi öldü Son dakika haberleri! Kamyonetin çarptığı lise öğrencisi öldü

Atatürk Bulvarı, Cenaze, Didim, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da trafik kazasında ölen lise öğrencisinin cenazesi defnedildi - Son Dakika


Son Dakika
16:24 Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf eleştirilmişti! Arda Turan Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı
16:21 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna'nın bakanlarını Antalya'da görüştürmek istiyoruz
16:20 Suriye lideri Beşşar Esad, paralı askerlerini Ukrayna'ya mı gönderdi? Ermenistan üzerinden geçecekler
16:07 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e rest çekti: Bunun bedelini ödeteceğiz
16:00 Rusya-Ukrayna savaşında kritik uyarı! Beyaz Saray yetkilileri açıkladı: Saldırılar şiddetlenebilir
15:59 Yaptırımlara Rus yanıtı gelmeye başladı: Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı bir hatta durduruldu
15:51 İstanbul'un devleri sıraya girdi! Mario Balotelli için değer biçilemiyor
15:47 Ukraynalı oyuncu Mila Kunis ve eşi Ashton Kutcher, Ukraynalı mültecilere 3 milyon dolar bağışladı
15:38 İngiltere'nin gönderdiği Challenger-2 tankları Ukrayna sınırına ulaştı
15:38 Putin'in halka açık infazlar düzenleyecek! Avrupalı istihbaratçıların bu iddiası kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 16:33:36. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da trafik kazasında ölen lise öğrencisinin cenazesi defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement