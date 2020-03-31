Aydın'da trafikte koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Aydın'da trafikte koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehrin giriş ve çıkışlarında, sürücü ve yolcuların ateş ölçümleri yapılıyor.
Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehrin giriş ve çıkışlarında, sürücü ve yolcuların ateş ölçümleri yapılıyor.
Koronavirüsle mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde alınan önlemler kapsamında araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların ateş ölçümleri yapılıyor.
Uygulamalarda dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar uyarılırken, koronavirüs tedbirleri konusunda vatandaşlara bilgi veriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:41 Kaynak: AA
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