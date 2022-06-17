Aydın'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Aydın'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

17.06.2022 18:56
Aydın'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Halilbeyli Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Can Şeşen (22) idaresindeki 09 TA 352 plakalı traktör, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Şeşen olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu konumunda bulunan H.A. ise yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı H.A.'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hayatını kaybeden traktör sürücüsü Şeşen'in cansız bedeni ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Aydın'da cinayet zanlısı yakalandı Aydın'da cinayet zanlısı yakalandı
Kaynak: İHA

Koçarlı, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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