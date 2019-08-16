Son Dakika Haberleri: Aydın'da traktör kazası: 1 ölü
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Aydın'da traktör kazası: 1 ölü

1 saat önce

Aydın'ın Çine ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

Aydın'da traktör kazası: 1 ölü, System.String[]
Aydın'ın Çine ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Çine'den Aydın istikametine giden Kemal Yağcı (47) idaresindeki 09 BU 356 plakalı traktör Özeren Mahallesi'nde devrildi
Kazada, traktör sürücüsü Yağcı hayatını kaybetti.
Aydın, Çine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:15 Kaynak: AA
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