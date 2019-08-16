Aydın'da traktör kazası: 1 ölü
1 saat önce
Aydın'ın Çine ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:15 Kaynak: AA
'ın Çine
ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Çine'den Aydın istikametine giden Kemal Yağcı (47) idaresindeki 09 BU 356 plakalı traktör Özeren Mahallesi'nde devrildi
Kazada, traktör sürücüsü Yağcı hayatını kaybetti.
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