Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü öldü, bir kişi yaralandı.
Çamköy Mahallesi'nden Habipler Mahallesi yönüne giden Hasan Işık (68) yönetimindeki 35 M 2352 plakalı traktör, şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Traktörde bulunan Hamit Durmuş (43), ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aydın'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika