Aydın'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Aydın'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

04.12.2020 17:33
Aydın'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü öldü, bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü öldü, bir kişi yaralandı.

Çamköy Mahallesi'nden Habipler Mahallesi yönüne giden Hasan Işık (68) yönetimindeki 35 M 2352 plakalı traktör, şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Traktörde bulunan Hamit Durmuş (43), ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Germencik, Traktör, Aydın, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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