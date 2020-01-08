Aydın'da traktörü kara saplanan kişi 4 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da traktörü kara saplanan kişi 4 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika

Aydın'da traktörü kara saplanan kişi 4 saat sonra kurtarıldı

6 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde traktörü kara saplanan kişi, yaklaşık 4 saat sonra AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Aydın'da traktörü kara saplanan kişi 4 saat sonra kurtarıldı, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde traktörü kara saplanan kişi, yaklaşık 4 saat sonra AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yaylapınar Mahallesi Kartepe mevkisinde Önder Koyuncu'nun kullandığı traktör kara saplandı.

Koyuncu'nun yardım isteği üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yolun kar yağışı nedeniyle kapanması üzerine durum AFAD ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen AFAD ve UMKE ekipleri, jandarmanın da yardımıyla Koyuncu'yu kurtardı.

Yaklaşık 4 saat sonra kurtarılan Koyuncu, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, Nazilli, Aydın, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:26 Kaynak: AA
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