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Aydın'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

07.12.2021 14:16
Aydın'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Koğuk Mahallesinde Muammer Yavaş'ın kullandığı 09 LG 210 plakalı traktör, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

Kazada traktörde bulunan Güngör Yavaş yaralandı.

Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Aydın'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Karpuzlu, Traktör, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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