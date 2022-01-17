Aydın'da traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün şarampole devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Himmet Erdoğan'ın (61) kullandığı 09 TC 390 plakalı traktör, Çarıklar Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Sürücü Erdoğan kaza yerinde yaşamını yitirdi, traktörde bulunan Metin Koç yaralandı.
Traktördeki Hürme Erdoğan ve Feridun Kaya ise kazayı yara almadan atlattı.
Yaralanan Koç, sağlık ekibince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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