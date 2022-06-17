Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

17.06.2022 18:47

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Ahmet Can Şeşen (21) yönetimindeki 09 TA 352 plakalı traktör, Çulhalar Mahallesi yolunda devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalan Şeşen, kaza yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Hüseyin Aydoğan (49) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Aydoğan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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