Aydın'da traktörüne 5 römork takan sürücüye ceza kesildi - Son Dakika

Varışlı'ya sürüş güvenliği için römorkları tek tek taşıyabileceği bilgisi aktarıldı.

Tarlasından hayvan yemi taşıyacağı için römorkları taktığını aktaran Varışlı'ya trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 602 lira ceza kesildi.

Çiftçilik yapan Sergen Varışlı, traktörüne taktığı 5 römork ile Koçarlı- İncirliova kara yolunda ilerlerken, jandarma ekibince durduruldu.

Aydın 'ın Koçarlı ilçesinde traktörüne taktığı 5 römork ile trafiğe çıkan sürücüye işlem yapıldı.

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