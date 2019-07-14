Aydın'da transfer Duygu'yla bitti
3 saat önce
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu büyük oranda değiştiren Aydın Büyükşehir Belediyespor, takımı iç transferde Duygu Düzceler'le anlaşarak tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:55 Kaynak: DHA
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu büyük oranda değiştiren Aydın Büyükşehir Belediyespor, takımı iç transferde Duygu Düzceler'le anlaşarak tamamladı. Vakıfbank altyapısında voleybola başlayıp 2009-2013 yılları arasında ABD'de Florida State Üniversitesi'nde eğitim gören 29 yaşında, 1.82 boyundaki oyuncu, geçen sezon takımın önemli isimleri arasında yer almıştı.
- Aydın
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