Aydın'da tren rayına düşen otomobildeki iki kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde yaklaşık 5 metre yükseklikten tren rayına düşen otomobildeki iki kişi, kazayı yaralı olarak atlattı.
Alınan bilgiye göre Aydın- İzmir kara yolu Ortaklar Mahallesi Naipli mevkisinde, Olcay İpas yönetimindeki 20 ABD 578 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre aşağıdaki tren rayına düştü.
Hurdaya dönen otomobildeki Olcay İpas ile Mustafa Malcok yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 10:33 - Kaynak: AA
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