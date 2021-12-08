Aydın'da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Ali Hoş'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, makinistler de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi