Aydın'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Nazilli İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki fuarın açılışına Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, İlçe Sağlık Müdürü Şule Akbaş, Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Engin Tetik, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Araştırma ve inceleme alanında 17 projenin yer aldığı stantları gezen Arısoy ve beraberindeki heyet, öğrencilerden projelere ilişkin bilgi aldı.

Arısoy, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Okul Müdürü Eray Demireriden, projelerin hazırlanmasında 10 öğretmen ile 60 öğrencinin görev aldığını, sağlık alanında hizmet veren bir okul oldukları için projelerin ağırlıklı olarak bu alanda yapıldığı bilgisini verdi.

Kimya öğretmeni Fatma Zehra Sarıkaya da öğrencilerin, gerçek hayattaki sorunlara çözüm bularak belirledikleri konular üzerinde araştırma yapıp, sonuçlarını sergileyebilecekleri ve eğlenerek öğrenebilecekleri ortam oluşturulmasını amaçladıklarını aktardı.