Son Dakika Haberleri: Aydın'da Tübitak Bilim Fuarı Sergisi

Aydın'da Tübitak Bilim Fuarı Sergisi

12 dakika önce

Aydın'da TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi açıldı.

Aydın'da Tübitak Bilim Fuarı Sergisi, System.String[]
Aydın'da TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi açıldı.

Aydın Ticaret Borsası Bilim Sanat Merkezi tarafından açılan sergide konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, sergiyi gezdiğini ve öğrencilerin ortaya koyduğu başarının sevindirici olduğunu söyledi.

Köşger, "Daha önce farklı zeka taşıyan çocuklarımızı eğitmekte sıkıntı yaşıyorduk. Bilim Sanat Merkezleri bu anlamda bir açığı kapattı. Bu çocukların hepsi burada hocaları ile birlikte işi bizzat kendileri yaparak, öğreniyorlar ve öğrenim modeli olarak da çocukların kendi yetenekleri doğrultusunda ilave eğitimler veriliyor." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ise buradaki merkezin daha donanımlı bir yapıya kavuşturulması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Sergide, öğrencilerin tarımsal ürünler üzerindeki çalışmaları ve robot yapımına kadar birçok çalışması yer alıyor.

Açılışa, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:44 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İhracat, İlk Üç Ayda 44,5 Milyar Dolara Ulaşarak Türkiye Tarihinin Rekorunu Kırdı Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez İçişleri Bakanlığı, CHP'li Belediye Başkanı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu Nöbetçi Noter Uygulaması 6 Nisan'da Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 17:56:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da Tübitak Bilim Fuarı Sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]