Aydın'da Tübitak Bilim Fuarı Sergisi

Aydın'da TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi açıldı.

Aydın'da TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi açıldı.



Aydın Ticaret Borsası Bilim Sanat Merkezi tarafından açılan sergide konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, sergiyi gezdiğini ve öğrencilerin ortaya koyduğu başarının sevindirici olduğunu söyledi.



Köşger, "Daha önce farklı zeka taşıyan çocuklarımızı eğitmekte sıkıntı yaşıyorduk. Bilim Sanat Merkezleri bu anlamda bir açığı kapattı. Bu çocukların hepsi burada hocaları ile birlikte işi bizzat kendileri yaparak, öğreniyorlar ve öğrenim modeli olarak da çocukların kendi yetenekleri doğrultusunda ilave eğitimler veriliyor." dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ise buradaki merkezin daha donanımlı bir yapıya kavuşturulması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.



Sergide, öğrencilerin tarımsal ürünler üzerindeki çalışmaları ve robot yapımına kadar birçok çalışması yer alıyor.



Açılışa, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin de katıldı.

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