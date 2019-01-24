Son Dakika Haberleri: Aydın'da Tur Sevinci

Aydın'da Tur Sevinci

1 saat önce

2019 CEV Challenge Kupası'nda ülkemizi temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 8'li finaller turu ilk maçında evinde 3-0 yendiği Hermes Oostende'yi deplasmandaki rövanş mücadelesinde 3-2 mağlup ederek adını 4'lü finallere yazdırmanın sevincini yaşıyor.

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2019 CEV Challenge Kupası'nda ülkemizi temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 8'li finaller turu ilk maçında evinde 3-0 yendiği Hermes Oostende'yi deplasmandaki rövanş mücadelesinde 3-2 mağlup ederek adını 4'lü finallere yazdırmanın sevincini yaşıyor.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Aydın ekibi, 8 takımın yer aldığı 4'lü finallerde Yunanistan temsilcisi AO Thiras'la eşleşti. Aydın Büyükşehir Belediyespor, rakibiyle 5-7 Şubat'ta Santorini Adası'nda, 12-14 Şubat'ta ise taraftarı önünde karşılaşacak. Mavi-beyazlılar ilk turda Beşiktaş'ı kupadan elemişti.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:45 Kaynak: DHA

Oostende, Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Spor
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