Aydın'da Tur Sevinci

2019 CEV Challenge Kupası'nda ülkemizi temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 8'li finaller turu ilk maçında evinde 3-0 yendiği Hermes Oostende'yi deplasmandaki rövanş mücadelesinde 3-2 mağlup ederek adını 4'lü finallere yazdırmanın sevincini yaşıyor.





2019 CEV Challenge Kupası'nda ülkemizi temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 8'li finaller turu ilk maçında evinde 3-0 yendiği Hermes Oostende'yi deplasmandaki rövanş mücadelesinde 3-2 mağlup ederek adını 4'lü finallere yazdırmanın sevincini yaşıyor.



Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Aydın ekibi, 8 takımın yer aldığı 4'lü finallerde Yunanistan temsilcisi AO Thiras'la eşleşti. Aydın Büyükşehir Belediyespor, rakibiyle 5-7 Şubat'ta Santorini Adası'nda, 12-14 Şubat'ta ise taraftarı önünde karşılaşacak. Mavi-beyazlılar ilk turda Beşiktaş'ı kupadan elemişti.



- Aydın

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