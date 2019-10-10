Son Dakika Haberleri: Aydın'da turistleri taşıyan midibüs direğe çarptı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Aydın'da turistleri taşıyan midibüs direğe çarptı: 4 yaralı

Aydın'da turistleri taşıyan midibüs direğe çarptı: 4 yaralı

32 dakika önce

Aydın'ın Söke ilçesinde turist kafilesini taşıyan midibüsün sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Aydın'da turistleri taşıyan midibüs direğe çarptı: 4 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde turist kafilesini taşıyan midibüsün sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Aydın Akıl'ın kullandığı 72 BC 123 plakalı tur midibüsü, Söke- Bodrum kara yolu Sarıkemer Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araç sürücüsü ile Danimarka uyruklu 3 turist yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince farklı hastanelere sevk edilen yaralılardan araç sürücüsünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sinyalizasyon direğine çarpan midibüsün güçlükle durabildiği yer alıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:55 Kaynak: AA
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