Son Dakika Haberleri: Aydın'da turizm koordinasyon toplantısı
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Aydın'da turizm koordinasyon toplantısı

3 saat önce

Aydın İl Turizm Koordinasyon toplantısı Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında Kuşadası'nda gerçekleştirildi.

Aydın'da turizm koordinasyon toplantısı, System.String[]
Aydın İl Turizm Koordinasyon toplantısı Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında Kuşadası'nda gerçekleştirildi.
Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda sektörün sorunları görüşüldü.
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, sektörün sıkıntılarının çözümü için yol haritasının belirlenmesi amacıyla çalışma başlatılmasını isteyerek, "Sektörün sorunlarını bilen, yaşayan sizlersiniz. Siz bir adım atarsanız biz üç adım atarız. Her türlü desteğe hazırız. Tek isteğimiz çözümün de takipçisi olmanızdır. Hiçbir ön yargımız veya kafamızın arkasında farklı bir düşüncemiz yok. Sektörün talep etmesi gerekiyor. Yetki alanımızda, mevzuata aykırı hiçbir olumsuzluk istemiyorum. Gerekli tedbirler alınacak. Tüm müdürler koordineli çalışacak." dedi.
Aydın'ın tanıtımı için bütçe ayırdıklarını belirten Köşger, bu kapsamda Fazıl Say'ın da bir konser vereceğini söyledi.
TÜSAB Kuşadası Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan, kentin tarımdan sonraki en büyük gelir kaynağının turizm olduğunu ifade ederek, sezonun 12 aya yayılması için çalıştıklarını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:10 Kaynak: AA
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