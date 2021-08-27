Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Kuşadası ve Didim'de farklı saatlerinde can salı ve lastik botta yabancı uyrukluların bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gönderildi.
Ekipler, 40 düzensiz göçmeni kurtararak kıyıya çıkardı.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri öğrenilen 40 kişi, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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