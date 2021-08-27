Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Kuşadası ve Didim'de farklı saatlerinde can salı ve lastik botta yabancı uyrukluların bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gönderildi.

Aydın 'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

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