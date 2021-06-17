Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 84 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Didim açıklarında 2 can salında bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 62 kişi vefat etti, 5 bin 904 yeni vaka tespit edildi

Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! Başlangıç ve bitiş tarihi bile belli