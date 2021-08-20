Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 99 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 99 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kuşadası açıklarında farklı saatlerde can salı ve lastik botlarda düzensiz göçmenler olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, yabancı uyruklu 99 göçmeni kıyıya çıkarttı.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri öğrenilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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