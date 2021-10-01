Aydın'da Türk kara sularına itilen 1 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 1 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İlçe açıklarında bir sığınmacı olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikten sonra yüzerek kendi imkanlarıyla karaya çıkan 1 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bota alındı.
Düzensiz göçmen işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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