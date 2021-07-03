Aydın'da Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Aydın'da Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği tespit edilen 39 kişi kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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