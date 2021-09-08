Aydın'da Türk kara sularına itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Kuşadası ve Didim açıklarında farklı saatlerde can salı ve lastik bot içerisinde bulunanların yardım istediği bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

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