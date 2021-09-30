Aydın'da Türk kara sularına itilen 60 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 60 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 60 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kurtarılanlar arasında bulunan bir kişi, "insan kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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