Aydın'da Türk kara sularına itilen 72 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında 6 can salı içerisinde yabancı uyrukluların olduğunun öğrenilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.

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