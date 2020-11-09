Aydın'da Türk karasularına geri itilen 25 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 25 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Didim açıklarında 2 can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.