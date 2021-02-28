Aydın'da tütün yüklü tırın devrilmesi sonucu trafik aksadı - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tütün yüklü tırın devrilmesi sonucu yolda konvoy oluştu.
Yüksel Geyik idaresindeki 02 KR 733 plakalı tütün yüklü tır, Nazilli- Denizli kara yolu Dallıca Kavşağı'nda refüje çarparak devrildi.
Tütün kutularının yola savrulması nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken yolda uzun araç konvoyu oluştu.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu tır çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü.
Kaynak: AA
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