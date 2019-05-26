Son Dakika Haberleri: Aydın'da üç çocuk annesi kadın 5 gündür kayıp

Aydın'da üç çocuk annesi kadın 5 gündür kayıp

4 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde 'su faturası yatırmaya gidiyorum' diyerek evden ayrılan üç çocuk annesi kadından beş gündür haber alınamıyor.

Aydın'da üç çocuk annesi kadın 5 gündür kayıp, System.String[]
Aydın'ın Efeler ilçesinde 'su faturası yatırmaya gidiyorum' diyerek evden ayrılan üç çocuk annesi kadından beş gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Efeler Yedi Eylül Mahallesi'ndeki evde üç kızı ile birlikte yaşayan Fatma Bakaç (53), geçtiğimiz Salı günü 'Belediyeye su faturası yatırmaya gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. O günden beri eve dönmeyen annelerini arayan çocukları sonuç alamayınca emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Biri down sendromlu Latife (23), Deniz (22), Eylem Bakaç (23) kardeşler annelerinin hayatından endişe ettiklerini ifade ederek, görenlerin polise haber vermesini istedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:57 Kaynak: İHA
Efeler, Aydın, 3. Sayfa
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