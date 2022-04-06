Aydın'da üç düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Aydın'da üç düzensiz göçmen kurtarıldı

06.04.2022 10:39
Aydın'da üç düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından denize itilen ve kendi imkanları ile karaya çıkan 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından denize itilen ve kendi imkanları ile karaya çıkan 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi Poyraz Kayalıkları üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 3 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

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Sahil Güvenlik, Kuşadası, Yunan, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da üç düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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