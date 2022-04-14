Aydın'da uçuruma düşen şahsın imdadına AFAD ekipleri yetişti - Son Dakika
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Aydın'da uçuruma düşen şahsın imdadına AFAD ekipleri yetişti

14.04.2022 21:25
Aydın'da uçuruma düşen şahsın imdadına AFAD ekipleri yetişti

Aydın'ın Efeler ilçesinde uçuruma düşen şahsı AFAD ekipleri kurtardı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uçuruma düşen şahsı AFAD ekipleri kurtardı.

Olay, kırsal Kalfaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki C.M. yolda yürüdüğü sırada bir anda dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten uçuruma düşerek yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen C.M.'yi kurtarmak için ekipler harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri gerekli hazırlıkları yaparak C.M.'yi düştüğü yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında C.M.'ye ulaşan AFAD ekipleri şahsı düştüğü yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Aydın'da uçuruma düşen şahsın imdadına AFAD ekipleri yetişti
Aydın'da uçuruma düşen şahsın imdadına AFAD ekipleri yetişti
Aydın'da uçuruma düşen şahsın imdadına AFAD ekipleri yetişti
Aydın'da uçuruma düşen şahsın imdadına AFAD ekipleri yetişti
Aydın'da uçuruma düşen şahsın imdadına AFAD ekipleri yetişti

YORUMLAR
500
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Efeler, Aydın, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da uçuruma düşen şahsın imdadına AFAD ekipleri yetişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da uçuruma düşen şahsın imdadına AFAD ekipleri yetişti - Son Dakika
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