Son Dakika Haberleri: Aydın'da Umke Temel Eğitimi Gerçekleştiriliyor

Aydın'da Umke Temel Eğitimi Gerçekleştiriliyor

1 saat önce

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan UMKE Temel Eğitimi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Aydın'da Umke Temel Eğitimi Gerçekleştiriliyor, System.String[]
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan UMKE Temel Eğitimi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilecek olan 19. Güney Ege İlleri UMKE Temel Eğitimi açılışı İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr.Mete Erki, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Ali Emrah Enginbay, Denizli İli Eğitim Koordinatörü Fedai Karakuş, Muğla İli Eğitim Koordinatörü Oktay Yaşar ve İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Koordinatörü Mehmet Yılmaz'ın katılımları ile gerçekleştirildi.

Aydın'dan 30, Muğla'dan 15, Denizli'den 5 toplam 50 kursiyerin katıldığı eğitimde 12 eğitmen ve 3 eğitim asistanı görev alacak. 25-29 Mart tarihleri arasındaki eğitim 3 gün teorik teorik, 2 gün uygulamalı olarak gerçekleştirilecek. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:31 Kaynak: İHA

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