Aydın'da üniversite öğrencilerinin hazırladığı ADÜDergi'nin ilk sayısı çıktı - Son Dakika
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Aydın'da üniversite öğrencilerinin hazırladığı ADÜDergi'nin ilk sayısı çıktı

02.03.2022 16:08
Aydın'da üniversite öğrencilerinin hazırladığı ADÜDergi'nin ilk sayısı çıktı

Aydın'da İletişim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı ADÜDergi yayımlandı.

Aydın'da İletişim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı ADÜDergi yayımlandı.

Adnan Menderes Üniversitesinden (ADÜ) yapılan açıklamaya göre, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin hazırladığı derginin Genel Yayın Yönetmenliğini Doç. Dr. Ali Emre Dingin, Yazı İşleri Müdürlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Hicabi Arslan, editörlüğünü ise Öğretim Görevlisi Aslıhan Topal, Araştırma Görevlisi Samet Akveran ile öğrenciler Dilan Azizoğlu ve Gamze Doğan üstlendi.

Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencilerinin ders kapsamında yapmış olduğu haberlerin yayınlandığı ADÜDergi'nin ilk sayısında Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in özel röportajının yanında yaşamdan kültür-sanata, spordan sağlığa, araştırma haberden öğrenci söyleşilerine kadar birçok haber yer aldı.

Açıklamada, "Öğrenciler ADÜDergi'de yayınlanan haberleri ve dergi tasarımını TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması ve Genç İletişimciler Yarışması gibi birçok yarışmaya gönderebilecek. Öğrenciler ADÜDergi sayesinde hem deneyim kazanacak hem de burada yaptıkları çalışmaları özgeçmişlerinde gösterebilecek. ADÜ matbaasında basılan derginin her sayısı dönem sonu olacak şekilde yılda iki sayının çıkarılması planlandı." ifadelerine yer verildi.

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Öğretim Görevlisi, Araştırma, Ali Emre, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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