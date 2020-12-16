Aydın'da üniversitede kaşar peyniri üretim tesisi kuruldu - Son Dakika

Aydın'da üniversitede kaşar peyniri üretim tesisi kuruldu

16.12.2020 16:43
Aydın'da üniversitede kaşar peyniri üretim tesisi kuruldu, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi'nde kaşar peyniri üretim tesisinin açılışı yapıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi'nde kaşar peyniri üretim tesisinin açılışı yapıldı.

Koçarlı ilçesindeki Ziraat Fakültesi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde gıdaya önemin arttığını söyledi.

Aldemir, kurulan tesis bünyesinde üretilecek kaşar, çivil ve örgü peynirini 1 Ocak'tan itibaren "Ziraat Çiftliği" markası ile piyasaya sunacaklarını ifade etti.

Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu da süt işleme kapasitelerini 4 tona çıkardıklarını söyledi.

Gençsoylu, fakülte olarak tulum ve beyaz peynir, tereyağı, lor, kesik, yumurta, dondurma, bal, zeytinyağı gibi birçok ürün ürettiklerini anımsatarak yeni ürünleri üretmenin heyecanı içerisinde olduklarını dile getirdi.

Ürünlerin üniversitenin merkez kampüsündeki satış noktalarında satışa çıkaracaklarını aktaran Gençsoylu, fakültede 72 büyükbaş, 283 küçükbaş hayvan ile yaklaşık 1100 de kanatlı hayvan bulunduğunu kaydetti.

Cirolarını bu yıl 4 milyon 250 bin liraya çıkardıklarını vurgulayan Gençsoylu, "Pandemi döneminde bu cironun Ziraat Fakültesi için önemli olduğunu düşünüyoruz. Bitkisel üretimin yanında bizim hayvansal üretimimiz de var. Hayvanlarımızdan elde etmiş olduğumuz sütü buradaki tesisimizde işliyoruz. En iyi kaşar peynirini üretmeyi amaçlıyoruz. Arz ve talep dengesine göre de üretim kapasitemizi değiştireceğiz." dedi.

Programa Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli ve Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan da katıldı.

Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Koçarlı, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aydın'da üniversitede kaşar peyniri üretim tesisi kuruldu - Son Dakika Ekonomi


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