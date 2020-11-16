Aydın'da üretilen deve sütüne talep arttı - Son Dakika

Aydın'da üretilen deve sütüne talep arttı

16.11.2020 11:33

Deve yetiştiriciliğinin önde gelen şehirlerinden Aydın'ın İncirliova ilçesinde üretilen deve sütüne talep arttı.

Deve yetiştiriciliğinin önde gelen şehirlerinden Aydın'ın İncirliova ilçesinde üretilen deve sütüne talep arttı.

Son dönemde işlerinde hareketlilik yaşayan deve sütü üreticileri, siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor.

Türkiye'de deve sütü üretiminin yapıldığı nadir illerden biri olan Aydın'ın İncirliova ilçesindeki çiftliklerde üretilen sütün litresi, 100 liradan piyasaya sunuluyor.

Deve sütü, Türkiye'nin farklı illerine ve talebe göre şoklanarak yurt dışına gönderiliyor.

Deve çiftliği sahibi İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletmelerinde 40 devenin bakımını yaptıklarını belirtti.

Diken, yonca, arpa ve burçakla beslenen devenin, sürekli takip edilmesi gerektiğinin altını çizen Kaya, bu işlevin düzenli olarak yapılmaması durumunda hayvandan verim alınamayacağını söyledi.

Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika'da yaygın olan deve sütünün, artık Türkiye'de de ciddi miktarda üretildiğine dikkati çeken Kaya, devenin bakımın zor olduğunu vurguladı.

Kaya, şöyle konuştu:

"Devecilik bizim atamızdan geliyor. Deve sütünün faydalarının bilinirliği artmaya başlayınca bu ürünü pazarlamaya başladık. Deve sütünde C vitamini var ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Salgının (yeni tip koronavirüs) bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri daha çok etkilediği belirtilince deve sütünde çok ciddi talep artışı oldu. Pandemiden önce aylık 300 kilograma kadar satış yapıyorduk şimdi bu rakam 600 kiloya kadar çıktı. Talep çok, herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Avrupa ülkelerine de şoklu halde gönderiyoruz."

"İçerisindeki bazı bileşikler, deve sütünü önemli kılıyor"

İspanya Tarım Gıda ve Teknoloji Araştırma Enstitüsü öncülüğünde yürütülen Akdeniz Havzasında Deve Sütü Üretimi, İşlenmesi ve Tüketiminin Arttırılması Projesi'nin Türkiye koordinatörü olan Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Koç da deve sütünün önemine dikkati çekti.

Avrupa'da deve sütüne ilginin her geçen gün arttığını aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Deve sütü yağ, protein açısından inek sütüne benzer ancak içerisindeki bazı bileşikler deve sütünü önemli kılıyor. Deve sütü aslında fonksiyonel gıda olarak kabul görüyor. Vücuda alındığı zaman bazı hastalıklara karşı vücudu koruyucu olarak adlandırılıyor. Bağışıklığı güçlendirici etkisi olmasından dolayı Kovid-19 sürecinde deve sütüne talebin artması olağan bir durum."

Aydın'da üretilen deve sütüne talep arttı
Aydın'da üretilen deve sütüne talep arttı
Aydın'da üretilen deve sütüne talep arttı
Aydın'da üretilen deve sütüne talep arttı

Aytekin Kaya, İncirliova, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da üretilen deve sütüne talep arttı - Son Dakika


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