Aydın'da üretim seferberliği...Atları ile tarlalara akın eden köylüler böyle çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Aydın'da üretim seferberliği...Atları ile tarlalara akın eden köylüler böyle çalışıyor - Son Dakika

Aydın'da üretim seferberliği...Atları ile tarlalara akın eden köylüler böyle çalışıyor

6 saat önce

Aydın'da üretim seferberliği...Atları ile tarlalara akın eden köylüler böyle çalışıyor Şehirdekiler evde kalıyor, köylüler üretim için tarla ve bahçelere akın ediyor -Bölgedeki atlar sabana koşuldu Aydın'da Korona virüs tedbirleri kapsamında şehirde yaşayanlar sağlık için evde kalırken,...

Aydın'da üretim seferberliği...Atları ile tarlalara akın eden köylüler böyle çalışıyor

Şehirdekiler evde kalıyor, köylüler üretim için tarla ve bahçelere akın ediyor

-Bölgedeki atlar sabana koşuldu

AYDIN - Aydın'da Korona virüs tedbirleri kapsamında şehirde yaşayanlar sağlık için evde kalırken, köylerde yaşayanlar ise üretim seferberliği başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine Aydın dağları zor şartlarda da olsa ilmek ilmek işlenirken, yerleşim yerlerindeki sessizliğin aksine Aydın dağları şenlendi. Tarım makinelerinin işlemediği sarp arazileri sabana koştukları atlarla işleyen çiftçiler zor da olsa üretmekten mutlu olduklarını söylediler.

Sokağa çıkma yasağından tarım ile uğraşanların muaf tutulması ve Cumhurbaşkanlığı tarafından üretim seferberliği yapılmasının ardından Aydın'ın incir üreten verimli dağlarına son yılların en güzel ve en titiz imarı yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda diğer işleri dolayısıyla arazisine ve incir ağaçlarına yeterince ilgi gösterip bakamayan çiftçiler bile bu yıl yapacak başka bir işi olmayınca gece gündüz tarım işi ile uğraşmaya başladılar.

Tüm dünyada görülen Korona virüs salgını dolayısıyla Aydın ile birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, yerleşim birimlerinde sessizliğe neden olurken tarla ve bahçeleri adeta şenlendirdi. Adeta üretim seferberliği başlatan Aydınlı çiftçiler, Aydın dağlarını ilmek ilmek işlemeye başladı. Günün ağarmasıyla mesaiye başlayan çiftçiler akşam karanlığına kadar bahçelerde ekim dikim işleri uğraşıp incir ve zeytin ağaçlarının bakımını yapıyor.

Engebeli olması nedeniyle asırlar öncesinde olduğu gibi arazileri atlarla işlemek zorunda olan çiftçiler, zor olsa da çalışmak zorunda olduklarını belirten çiftçiler, bu dönemde insanlık için üretim yaptıklarını söylediler.

Aydın'da üretim seferberliği...Atları ile tarlalara akın eden köylüler böyle çalışıyor

Recep Tayyip Erdoğan, Aydın, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 12:27 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı Sunucu Seda Akgül, Erdoğan'ın çocuklarla buluşmasına sitem etti: Sosyal mesafeye uyulmadı Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı
MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı         
18:30
Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü         
18:30
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir         
18:20
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi         
18:18
Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı         
17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi         
17:52
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı         
17:49
Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti         
17:35
Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı         
17:30
İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi         
17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü         
17:20
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı         
17:19
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti         
17:14
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır         
17:12
103 yaşındaki Belçikalı kadın tam bir savaşçı çıktı! Koronavirüs dahil üç ölümcül salgını sağ atlattı 103 yaşındaki Belçikalı kadın tam bir savaşçı çıktı! Koronavirüs dahil üç ölümcül salgını sağ atlattı         
17:12
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı         
17:08
Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi         
17:02
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü         
17:02
Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı         
17:00
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı         
16:57
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak         
16:52
ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine "Büyük Felaket" dedi         
16:49
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi         
16:46
Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu         
16:40
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi         
16:33
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi         
16:15
Yumurtalarını donduran Khloe Kardashian, eski sevgilisinden çocuk sahibi olacak Yumurtalarını donduran Khloe Kardashian, eski sevgilisinden çocuk sahibi olacak         
16:15
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü         
16:02
Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı         
15:56
Ukrayna, Ukrayna, "Ermeni Soykırımı" ifadesini yasakladı         
15:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 19:02:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da üretim seferberliği...Atları ile tarlalara akın eden köylüler böyle çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]