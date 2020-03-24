Aydın'da uyarılara rağmen evlerine gitmeyen 8 kişiye para cezası - Son Dakika

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Aydın'da uyarılara rağmen evlerine gitmeyen 8 kişiye para cezası
6 saat önce
Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları sınırlandıran fakat uyarılara rağmen evlerine gitmeyen 65 yaş ve üstü 8 kişiye idari para cezası uygulandı.
Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları sınırlandıran fakat uyarılara rağmen evlerine gitmeyen 65 yaş ve üstü 8 kişiye idari para cezası uygulandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evlerinden çıkmamaları konusunda anonsla uyarı yapıyor.
Dışarıda olduğu tespit edilen bu kapsamdaki kişileri evlerine gitmeleri konusunda ikna etmeye çalışan ekipler, uyarıya rağmen buna uymadığı tespit edilen 8 kişiye 392'şer lira para cezası verdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:18 Kaynak: AA
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