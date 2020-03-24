Aydın'da uyarılara rağmen evlerine gitmeyen 8 kişiye para cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da uyarılara rağmen evlerine gitmeyen 8 kişiye para cezası - Son Dakika

Aydın'da uyarılara rağmen evlerine gitmeyen 8 kişiye para cezası

6 saat önce

Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları sınırlandıran fakat uyarılara rağmen evlerine gitmeyen 65 yaş ve üstü 8 kişiye idari para cezası uygulandı.

Aydın'da uyarılara rağmen evlerine gitmeyen 8 kişiye para cezası, System.String[]

Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları sınırlandıran fakat uyarılara rağmen evlerine gitmeyen 65 yaş ve üstü 8 kişiye idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evlerinden çıkmamaları konusunda anonsla uyarı yapıyor.

Dışarıda olduğu tespit edilen bu kapsamdaki kişileri evlerine gitmeleri konusunda ikna etmeye çalışan ekipler, uyarıya rağmen buna uymadığı tespit edilen 8 kişiye 392'şer lira para cezası verdi.

Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:18 Kaynak: AA

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