Aydın'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi tutuklandı

21.07.2022 19:59
Aydın'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi tutuklandı

Aydın'da bir otomobilin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 200 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Aydın'da bir otomobilin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 200 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevk edileceği ihbarı üzerine bir otomobili, kent girişinde durdurdu.

Narkotik köpeği "Gece"nin de desteği verdiği aramalarda otomobilin çeşitli bölümlerine zulalanmış 200 gram metamfetamin bulundu.

Operasyonda B.K. ile O.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Kaynak: AA

Narkotik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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