Aydın 'da bir otomobilin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 200 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

Narkotik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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