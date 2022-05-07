Aydın'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheliden biri tutuklandı

07.05.2022 19:33
Aydın'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheliden biri tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu bulunan araçtaki 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu bulunan araçtaki 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobilde bulunan ve gözaltına alınan S.Ç, V.K. ile Y.B, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Y.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Aydın'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheliden biri tutuklandı
Aydın'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheliden biri tutuklandı
Aydın'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheliden biri tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
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