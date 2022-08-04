Aydın'da 5 şahıs uyuşturucudan tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da 5 şahıs uyuşturucudan tutuklandı

04.08.2022 11:34
Aydın'da 5 şahıs uyuşturucudan tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde son bir haftada 56 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 5 şahıs da tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde son bir haftada 56 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 5 şahıs da tutuklandı.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 25 Temmuz 2022-01 Ağustos 2022 tarihleri arasında 54 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 56 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 şahsa suça sürüklenen çocuk olarak işlem yapıldı ve 5 şahıs da tutuklandı. Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde bin 139,68 gram kubar esrar, 104,19 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza, 3,43 gram eroin, 0,20 gram kokain ve 511 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 5 şahıs uyuşturucudan tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 5 şahıs uyuşturucudan tutuklandı - Son Dakika
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