Aydın'ın Germencik ilçesinde üst aramasında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ilçe merkezinde bir otomobili durdurdu.
Otomobildeki E.Ş'nin (30) üst aramasında bir miktar metamfetamin bulundu. Şüphelinin evinde yapılan aramayla ele geçirilen metamfetamin miktarı 8 grama çıktı.
E.Ş, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aydın'da uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika