Aydın'da uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı - Son Dakika

Aydın'da uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı
24.12.2020 02:27
Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekiplerinin kovalamacası sonucu üzerlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 zanlı, tutuklandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekiplerinin kovalamacası sonucu üzerlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 zanlı, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2 şüphelinin ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Nazilli- Kuyucak kara yolunda takibe alınan motosikletli A.E ve İ.K, kovalamaca sonucu gözaltına alındı. Zanlıların üzerlerinde yapılan aramalarda 68 gram eroin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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