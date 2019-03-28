Son Dakika Haberleri: Aydın'da Uyuşturucu Operasyonları

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonları

1 saat önce

Aydın'ın Karacasu ilçesinde sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Aydın'ın Karacasu ilçesinde sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden uyuşturucu pazarlığı yaptığı belirlenen zanlıların adresine operasyon yaptı.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltın alındı. Zanlıların ev ve araçlarındaki aramada 360 kök Hint keneviri, 20 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan Nazilli ilçesinde üzerinden 70 adet uyuşturucu hap ele geçirilen 1 kişi yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:40 Kaynak: AA

Karacasu, Aydın, Güncel
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