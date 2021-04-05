Aydın'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Aydın'da son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Mart - 04 Nisan tarihlerinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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