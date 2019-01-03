Son Dakika Haberleri: Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Camiatik Mahallesi'ndeki bir eve operasyon yaptı.

Operasyonda, E.A.A (44), E.S (47), O.A (20), A.K (43), E.D (31), Y.E (21), S.Ö (34) ve B.K (44) gözaltına alındı.

Adresteki aramada 26 gram esrar, 5 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.A.A. "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:37 Kaynak: AA

Kuşadası, Uyuşturucu Ticareti, Aydın, Güncel
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