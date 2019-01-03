Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Camiatik Mahallesi'ndeki bir eve operasyon yaptı.
Operasyonda, E.A.A (44), E.S (47), O.A (20), A.K (43), E.D (31), Y.E (21), S.Ö (34) ve B.K (44) gözaltına alındı.
Adresteki aramada 26 gram esrar, 5 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.A.A. "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.