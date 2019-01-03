Son Dakika Haberleri: Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya'dan otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine kent girişinde şüpheli aracı durdurdu.

Narkotik köpeği "Cayra" eşliğinde araçta yapılan aramada, zulalanmış şekilde 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Ü.A. ve S.S, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:12 Kaynak: AA

Aydın, Güncel
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